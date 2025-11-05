Inter News 24 Zielinski a Prime, le parole del centrocampista polacco prima di Inter Kairat: «Chivu mi sta dando fiducia, dobbiamo affrontare i kazaki con serietà». A poche ore dal calcio d’inizio di Inter Kairat Almaty, valida per la quarta giornata di Champions League, Piotr Zielinski ha parlato ai microfoni di Prime Video, intervistato da Alessia Tarquinio e Maicon. Il centrocampista polacco, sempre più inserito nei meccanismi della squadra di Cristian Chivu, ha espresso fiducia e consapevolezza alla vigilia della gara di San Siro. « La fiducia che mi sta trasmettendo Chivu è importante. Più partite faccio e più fiducia ho, così posso aiutare la squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Zielinski a Prime: le parole del centrocampista polacco intercettato da Alessia Tarquinio e da Maicon