Zhoran Mamdani nuovo sindaco di New York Trump pronto alle rappresaglie

La grande mela ha il suo sindaco di estrema sinistra. Zohran Mamdani, candidato democratico, è stato eletto 111° sindaco di New York mezz'ora dopo la chiusura dei seggi, scatenando grida di gioia a Brooklyn intorno al Paramount Theatre tra volontari, stampa e star come Hassan Minhaj, Cynthia Nixon, Letitia James e Tyler Evans. L'affluenza ha superato i due milioni di voti, la più alta dal 1969, e al 90% dei voti scrutinati Mamdani aveva il 50%, Andrew Cuomo il 42% e Curtis Sliwa il 7%, avvicinandosi a ottenere più voti del totale dei candidati del 2021. Cuomo, ex governatore sconfitto nelle primarie democratiche, ha corso come indipendente per contestare le "dinamiche pericolose" nel partito e nel Paese, congratulandosi con Mamdani nonostante i fischi della folla circondato dalle figlie. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Zhoran Mamdani nuovo sindaco di New York. Trump pronto alle rappresaglie

