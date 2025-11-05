Zhegrova Juventus i giornali lo esaltano così dopo lo Sporting | il giudizio non lascia alcun dubbio sull’impatto del kosovaro!
Zhegrova Juventus, i giornali esaltano così l’impatto avuto a partita in corso dal kosovaro nel match contro lo Sporting. Ecco il giudizio. Una sufficienza piena, un ingresso in campo che sa di promessa. Il pareggio amaro (1-1) della Juventus contro lo Sporting Lisbona, nell’esordio europeo di Luciano Spalletti, lascia in eredità una prestazione individuale incoraggiante: quella di Edon Zhegrova. “Argento vivo addosso”: l’impatto di Zhegrova. Entrato al 71? minuto al posto di un esausto Francisco Conceicao, il fantasista kosovaro ha subito mostrato le sue qualità. Le pagelle dei quotidiani, come Gazzetta, lo hanno premiato con un 6, sottolineando il suo impatto immediato sulla partita: “ Si presenta sotto i riflettori con l’argento vivo addosso “. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
