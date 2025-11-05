Zhegrova Juve il kosovaro manda un doppio messaggio dopo il rientro | È tutta una questione di tempo Poi fa una promessa ai tifosi – FOTO

Zhegrova Juve, il kosovaro festeggia il rientro in campo sui social: il tecnico gli ha dato fiducia nel finale, ora vuole aiutare la squadra a rialzarsi. Era l’arma in più che  Luciano Spalletti  aspettava, il giocatore in grado di spaccare le partite con un dribbling. E finalmente, nella notte più importante, è tornato.  Edon Zhegrova ha fatto il suo rientro in campo ieri sera, nella sfida di Champions League pareggiata 1-1 contro lo Sporting Lisbona. L’esterno kosovaro, assente da fine settembre per un fastidioso problema all’anca, è stato gettato nella mischia al 72? minuto al posto di Conceicao. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

