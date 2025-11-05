Zhegrova Juve il kosovaro manda un doppio messaggio dopo il rientro | È tutta una questione di tempo Poi fa una promessa ai tifosi – FOTO
Zhegrova Juve, il kosovaro festeggia il rientro in campo sui social: il tecnico gli ha dato fiducia nel finale, ora vuole aiutare la squadra a rialzarsi. Era l’arma in più che Luciano Spalletti aspettava, il giocatore in grado di spaccare le partite con un dribbling. E finalmente, nella notte più importante, è tornato. Edon Zhegrova ha fatto il suo rientro in campo ieri sera, nella sfida di Champions League pareggiata 1-1 contro lo Sporting Lisbona. L’esterno kosovaro, assente da fine settembre per un fastidioso problema all’anca, è stato gettato nella mischia al 72? minuto al posto di Conceicao. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altre letture consigliate
Altro "caso" in casa #Juve: Edon #Zhegrova resta in panchina. ? Anche contro la #Lazio sono arrivati altri 90 minuti a guardare i compagni. Cosa sta succedendo? LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SU UVENTUSNEWS24 #Juventusnews24 - facebook.com Vai su Facebook
"#zhegrova" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Zhegrova Juve, Spalletti già pazzo del kosovaro: «Lo conoscevo già ma mi ha impressionato per due aspetti in particolare» - Zhegrova Juve, Spalletti elogia il kosovaro dopo il rientro con lo Sporting: è un fulmine nello stretto, ma serve cautela per il recupero Un pareggio amaro (1- Come scrive juventusnews24.com
La Juventus celebra il ritorno in campo di Zhegrova - Zhegrova torna in campo: la Juventus celebra il rientro del talento kosovaro La Juventus festeggia il ritorno in campo di Edon Zhegrova, il talento kosovaro che ... Lo riporta tuttojuve.com
Juventus, infortunio Zhegrova: perché non gioca? Svelata la verità! - Punto interrogativo sulle condizioni di Zhegrova dopo il recente ko fisico e dopo i mancati ingressi in ... Secondo fantamaster.it