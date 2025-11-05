Zhegrova Juve, il kosovaro festeggia il rientro in campo sui social: il tecnico gli ha dato fiducia nel finale, ora vuole aiutare la squadra a rialzarsi. Era l’arma in più che Luciano Spalletti aspettava, il giocatore in grado di spaccare le partite con un dribbling. E finalmente, nella notte più importante, è tornato. Edon Zhegrova ha fatto il suo rientro in campo ieri sera, nella sfida di Champions League pareggiata 1-1 contro lo Sporting Lisbona. L’esterno kosovaro, assente da fine settembre per un fastidioso problema all’anca, è stato gettato nella mischia al 72? minuto al posto di Conceicao. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Zhegrova Juve, il kosovaro manda un doppio messaggio dopo il rientro: «È tutta una questione di tempo». Poi fa una promessa ai tifosi – FOTO