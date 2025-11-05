Zhegrova ha impressionato Spalletti | dentro a Juve Sporting del kosovaro questi numeri fotografano una grande realtà L’analisi
di Marco Baridon Zhegrova impressiona Spalletti, ecco i numeri della sua prestazione in Juve Sporting di Champions League. Come è andata. Una scarica di adrenalina. La prestazione di Edon Zhegrova nel pareggio per 1-1 della Juventus contro lo Sporting Lisbona è un concentrato di energia pura, un mix di foga (e imprecisione ) che i numeri raccontano alla perfezione. Entrato al 71? per Conceicao, il fantasista kosovaro ha subito provare a prendere per mano la squadra e le statistiche lo confermano. L’impatto fisico: 100% di duelli vinti. La notizia più impressionante della sua partita è il dato sui duelli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
? Le parole di Luciano #Spalletti dopo il pareggio in #ChampionsLeague. Elogi per #Zhegrova: "Mi ha impressionato per la sua rapidità nello stretto". "È un fulmine, siamo convinti che ci darà #soluzioni importanti". L’ARTICOLO COMPLETO DI JUVENT - facebook.com Vai su Facebook
Spalletti su Zhegrova:"Mi ha impressionato ma i medici mi hanno detto del poco minutaggio, crescerà con gli allenamenti" ? - X Vai su X
Zhegrova Juve, Spalletti già pazzo del kosovaro: «Lo conoscevo già ma mi ha impressionato per due aspetti in particolare» - Zhegrova Juve, Spalletti elogia il kosovaro dopo il rientro con lo Sporting: è un fulmine nello stretto, ma serve cautela per il recupero Un pareggio amaro (1- Da juventusnews24.com
Juventus, il siparietto di Spalletti su Zhegrova in conferenza: "Lui fa la zeppettina" - Luciano Spalletti ha già regalato qualche perla nelle conferenze stampa da quando è l'allenatore ... Riporta ilbianconero.com
Zhegrova Juventus, i giornali lo esaltano così dopo lo Sporting: il giudizio non lascia alcun dubbio sull’impatto del kosovaro! - Zhegrova Juventus, i giornali esaltano così l’impatto avuto a partita in corso dal kosovaro nel match contro lo Sporting. Da juventusnews24.com