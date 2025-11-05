Zhegrova ha impressionato Spalletti | dentro a Juve Sporting del kosovaro questi numeri fotografano una grande realtà L’analisi

Juventusnews24.com | 5 nov 2025

di Marco Baridon Zhegrova impressiona Spalletti, ecco i numeri della sua prestazione in Juve Sporting di Champions League. Come è andata. Una scarica di adrenalina. La prestazione di Edon Zhegrova nel pareggio per 1-1 della Juventus contro lo Sporting Lisbona è un concentrato di energia pura, un mix di foga (e imprecisione ) che i numeri raccontano alla perfezione. Entrato al 71? per Conceicao, il fantasista kosovaro ha subito provare a prendere per mano la squadra e le statistiche lo confermano. L’impatto fisico: 100% di duelli vinti. La notizia più impressionante della sua partita è il dato sui duelli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

