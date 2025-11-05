Zes per Giorgio Fede M5s | Se non si amplia il fondo la misura resta solo uno slogan elettorale
ROMA – L’onorevole Giorgio Fede esprime contrarietà alla scelta di non rifinanziare a dovere la Zes, ora che dentro alla Zona economica speciale non ricadranno solo le regioni del sud, ma anche le Marche e l’Umbria, come promesso dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la sua visita. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
IMBIO. . Il Prof. Giorgio Carta e il Prof. Giuseppe Di Fede ci introducono al nuovo corso dedicato al ruolo delle citochine, dalla teoria alla pratica clinica. Un percorso formativo unico per comprendere la biologia e il ruolo clinico delle principali citochine. 15/11 - facebook.com Vai su Facebook
M5S: candidati nostri o va male - ROMA – Usa un paragone calcistico: «Se nella squadra della nazionale non c’è un giocatore del club per cui tifi, è chiaro che sei meno appassionato alla partita». repubblica.it scrive