Zes per Giorgio Fede M5s | Se non si amplia il fondo la misura resta solo uno slogan elettorale

Anconatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA – L’onorevole Giorgio Fede esprime contrarietà alla scelta di non rifinanziare a dovere la Zes, ora che dentro alla Zona economica speciale non ricadranno solo le regioni del sud, ma anche le Marche e l’Umbria, come promesso dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la sua visita. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

