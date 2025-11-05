Zerocalcare e Hideo Kojima fanno una foto insieme al Lucca Comics &Games e scoppia la polemica internazionale. Il celebre game designer giapponese era in Italia, alla lucchese per presentare il suo ultimo lavoro, così come Michele Rech oramai ospite fisso a Lucca, ha voluto anticipare la nuova serie animata nel 2026 su Netflix, Due spicci. I due si sono incontrati nei corridoi della manifestazione e si son scattati una foto insieme. Foto che però dopo alcune ore è scomparsa dai profili social di Kojima dopo le numerose critiche provenienti dalla comunità turca. Al centro della polemica sarebbe lo scatto dove Kojima tiene in mano l’edizione giapponese di Kobane Calling, la graphic novel del 2016 di Zerocalcare, il reportage a fumetti dell’autore romano sulla resistenza curda al confine tra Turchia e Siria contro le forze dell’ISIS. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Zerocalcare, scoppia la polemica internazionale per la foto con Hideo Kojima al Lucca Comics. Il fumettista: “Ora lo stanno a tartassà”