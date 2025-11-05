Zerocalcare scoppia la polemica internazionale per la foto con Hideo Kojima al Lucca Comics Il fumettista | Ora lo stanno a tartassà
Zerocalcare e Hideo Kojima fanno una foto insieme al Lucca Comics &Games e scoppia la polemica internazionale. Il celebre game designer giapponese era in Italia, alla lucchese per presentare il suo ultimo lavoro, così come Michele Rech oramai ospite fisso a Lucca, ha voluto anticipare la nuova serie animata nel 2026 su Netflix, Due spicci. I due si sono incontrati nei corridoi della manifestazione e si son scattati una foto insieme. Foto che però dopo alcune ore è scomparsa dai profili social di Kojima dopo le numerose critiche provenienti dalla comunità turca. Al centro della polemica sarebbe lo scatto dove Kojima tiene in mano l’edizione giapponese di Kobane Calling, la graphic novel del 2016 di Zerocalcare, il reportage a fumetti dell’autore romano sulla resistenza curda al confine tra Turchia e Siria contro le forze dell’ISIS. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Israele e Hamas hanno firmato l’intesa sulla prima parte del piano per la pace, il cui scopo ultimo è portare a una fine stabile del conflitto scoppiato dopo l’attacco del 7 ottobre 2023. E nell’ambito dei colloqui che hanno portato a questa firma, è più volte emers - facebook.com Vai su Facebook
Hideo Kojima cancella la foto con Zerocalcare: il fumettista svela cosa è successo davvero [VIDEO] - Zerocalcare interviene per spiegare i retroscena di quello scatto con Hideo Kojima che ha scatenato le polemiche in Turchia ... Segnala bestmovie.it