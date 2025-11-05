Zazzaroni conferma la tesi del direttore Federico Ferri | Mai licenziati è una fake news

Inter News 24 Zazzaroni fa chiarezza sul caso degli stagisti di Sky: le parole del direttore sulla vicenda accaduta dopo Verona Inter. Dopo le polemiche scoppiate durante la diretta di Verona Inter, emergono nuovi dettagli sul cosiddetto caso stagisti di Sky Sport. Come riportato da Ivan Zazzaroni, che ha pubblicato un messaggio del direttore Federico Ferri, non ci sarebbe stato alcun licenziamento, bensì una semplice sospensione temporanea dei due giovani coinvolti. « Sono stati allontanati domenica, questo sì – ha chiarito Ferri – poi lunedì ho detto loro di restare a casa una settimana. La notizia del licenziamento è totalmente falsa, e peraltro impossibile visto che non sono assunti », ha spiegato il direttore via WhatsApp, smentendo le voci circolate sui social. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Zazzaroni conferma la tesi del direttore Federico Ferri: «Mai licenziati, è una fake news»

