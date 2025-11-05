Zaniolo spiazza tutti | Ora capisco il no di Di Natale alla Juventus Che frecciatina del trequartista dell’Udinese ecco cosa ha detto!
Zaniolo a sorpresa sulla Juve, l’attaccante dell’Udinese estasiato dall’ovazione dei suoi tifosi. Citato Di Natale e la sua scelta di non andare alla Juventus. Intervistato da Il Messaggero Veneto, Nicolò Zaniolo, trequartista dell’ Udinese, ha parlato con grande entusiasmo del suo arrivo in Friuli e del rapporto che sta nascendo con il suo nuovo pubblico. L’attaccante ha descritto l’impatto con i tifosi, in particolare “l’ovazione” ricevuta, che lo ha profondamente colpito. Zaniolo ha definito bellissimo il momento ed ha ammesso che sentire il suo nome gridato in quel modo è stata un’iniezione di fiducia fondamentale per il giocatore, che cerca continuità e un ambiente che lo faccia sentire centrale nel progetto tecnico dopo stagioni complesse. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
