Zaia torna sul terzo mandato | Io emblema di cosa rappresenta il divieto

Padovaoggi.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla due giorni di Selecting Italy a Trieste, evento giunto alla terza edizione e organizzato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, occasione d'incontro e confronto tra le Regioni italiane e il mondo delle imprese internazionali. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

zaia torna terzo mandatoEmanuela Maritan, la storica segretaria di Zaia va in pensione: «Dalle rotatorie all’agenda, ecco i miei vent’anni con Luca. Ora vorrei annoiarmi un po’» - Non solo per la fine del terzo mandato di Luca Zaia, bensì anche per il pensionamento di Emanuela Maritan. Lo riporta ilgazzettino.it

zaia torna terzo mandatoZaia, ‘tifo per lo sblocco dei mandati’ - (ANSA) – TRIESTE, 05 NOV – "Tifo perché si arrivi al sì, anche se io sono ormai l’emblema di quello che rappresenta il divieto a ulteriori mandati. Da msn.com

zaia torna terzo mandatoLuca Zaia: «Non voglio pensare che il no al terzo mandato sia stato fatto solo per me» - Uno stop indigesto, quello al terzo mandato, che continua a far discutere. Segnala msn.com

