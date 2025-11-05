Zaia torna sul terzo mandato | Io emblema di cosa rappresenta il divieto
Alla due giorni di Selecting Italy a Trieste, evento giunto alla terza edizione e organizzato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, occasione d'incontro e confronto tra le Regioni italiane e il mondo delle imprese internazionali. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Approfondisci con queste news
Il presidente del Veneto Luca Zaia, a margine di Selecting Italy a Trieste, torna sul tema del terzo mandato per i governatori: «Non corro in Veneto, ma tifo perché vengano sbloccati i mandati. È assurdo che sindaci e presidenti di Regione siano le uniche caric - facebook.com Vai su Facebook
Emanuela Maritan, la storica segretaria di Zaia va in pensione: «Dalle rotatorie all’agenda, ecco i miei vent’anni con Luca. Ora vorrei annoiarmi un po’» - Non solo per la fine del terzo mandato di Luca Zaia, bensì anche per il pensionamento di Emanuela Maritan. Lo riporta ilgazzettino.it
Zaia, ‘tifo per lo sblocco dei mandati’ - (ANSA) – TRIESTE, 05 NOV – "Tifo perché si arrivi al sì, anche se io sono ormai l’emblema di quello che rappresenta il divieto a ulteriori mandati. Da msn.com
Luca Zaia: «Non voglio pensare che il no al terzo mandato sia stato fatto solo per me» - Uno stop indigesto, quello al terzo mandato, che continua a far discutere. Segnala msn.com