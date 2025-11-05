CITTÀ DELLA PIEVE - Si è conclusa con grande partecipazione Zafferiamo Safaranum, il festival dedicato allo zafferano di Città della Pieve, che dal 31 ottobre al 2 novembre ha animato il centro storico con appuntamenti culturali, degustazioni, laboratori e momenti di approfondimento sulle eccellenze del territorio. Quest’anno l’evento ha presentato per la prima volta il format Safaranum, un percorso immersivo che ha intrecciato tradizione, storia e identità rinascimentale della Città del Perugino. Molto partecipate la Mostra mercato “Zafferano e non solo“, le esperienze dedicate alla tessitura e tintura con lo zafferano, la visita allo zafferaneto, la presentazione della nuova Torta del Perugino allo zafferano e le attività realizzate con scuole e realtà culturali del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Zafferiamo Safaranum“. Un festival di successo