Yuri un tifoso speciale | Ora dal nuovo settore è ancora più entusiasmante

Diciott’anni tra pochi mesi, sciarpa giallorossa al collo, solo a nominare il Ravenna Calcio si vedono gli angoli della bocca allargarsi in un sorriso. Yuri Lanzoni è tra i tifosi più noti della squadra giallorossa, attivo sul gruppo Facebook e conosciuto da molti frequentatori del Benelli. Per la prima volta, nella gara casalinga contro l’Ascoli, ha potuto guardare la partita di fianco alla Curva Mero e al riparo dalla pioviggine grazie a un’apposita tettoia nel nuovo settore riservato alle persone con disabilità motorie. Da quasi 10 anni, infatti, a causa di una disfunzione psicomotoria non può camminare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Yuri, un tifoso speciale: "Ora dal nuovo settore è ancora più entusiasmante"

Scopri altri approfondimenti

Il dramma del piccolo Yuri, la famiglia rilancia la raccolta fondi: «Aiutateci ad andare avanti» Oristano, il messaggio di Valentino Mura, padre del bambino cieco e sordo ricoverato al Gemelli: «Io non percepisco nulla, abbiamo altri due figli, ringrazierò ogni sost - facebook.com Vai su Facebook

Yuri, un tifoso speciale: "Ora dal nuovo settore è ancora più entusiasmante" - Lanzoni a causa di una disfunzione psicomotoria non può camminare e da domenica può seguire la sua squadra nell’area riservata a chi ha disabilità "Era da tempo che ci speravo. Secondo ilrestodelcarlino.it

Chi è Yuri Cilloni, nuovo cantante dei Nomadi/ Nella band dal 2017: prima era nella cover “Lato B”! - Fa parte della band ormai dal 2017: prima, cantava nella cover band Lato B Dal 2017 i Nomadi sono guidati da Yuri Cilloni, che ha preso il posto di ... Scrive ilsussidiario.net

Yuri Romanò: “Sono venuto in Russia perché era la proposta migliore. Qui è un altro mondo” - it la sua carriera tra sacrifici, successi e nuove sfide: dall’esordio a Bollate alla nuova avventura con il Fakel russo ... Come scrive fanpage.it