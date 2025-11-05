Youtube cancella 700 video e tre account di organizzazioni per i diritti umani palestinesi | C’erano anche inchieste sui crimini di Israele

Oltre 700 video cancellati e tre account chiusi. Secondo un articolo del sito americano The Intercept, Youtube ha eliminato le pagine di alcune importanti organizzazioni palestinesi per i diritti umani, oscurando così centinaia di contenuti che riguardavano gli attacchi dell’esercito israeliano a Gaza, le uccisioni e le demolizioni in Cisgiordania. Si tratta dell’ong Al-Haq, del Palestinian Centre for Human Rights e dell’ Al Mezan Center for Human Rights. La rimozione degli account è avvenuta senza preavviso il 3 ottobre per Al-Haq e il 7 ottobre per Al-Mezan. Ed è stata confermata dalla stessa YouTube, che a The Intercept ha spiegato di averlo fatto per rispettare le leggi in materia di sanzioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

