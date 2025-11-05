Youtube cancella 700 video e tre account di organizzazioni per i diritti umani palestinesi | C’erano anche inchieste sui crimini di Israele
Oltre 700 video cancellati e tre account chiusi. Secondo un articolo del sito americano The Intercept, Youtube ha eliminato le pagine di alcune importanti organizzazioni palestinesi per i diritti umani, oscurando così centinaia di contenuti che riguardavano gli attacchi dell’esercito israeliano a Gaza, le uccisioni e le demolizioni in Cisgiordania. Si tratta dell’ong Al-Haq, del Palestinian Centre for Human Rights e dell’ Al Mezan Center for Human Rights. La rimozione degli account è avvenuta senza preavviso il 3 ottobre per Al-Haq e il 7 ottobre per Al-Mezan. Ed è stata confermata dalla stessa YouTube, che a The Intercept ha spiegato di averlo fatto per rispettare le leggi in materia di sanzioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Scopri altri approfondimenti
Per chi l’avesse persa: rivedi la puntata TV su YouTube! https://youtu.be/qtjgk2FvwEQ?si=oCR7OnQWfpEbiKfA “Il tempo non cancella, costruisce.” Ogni passaggio generazionale è un atto d’amore verso il futuro. Con @sensei.maurizio.poli_ , @albert - facebook.com Vai su Facebook
YouTube cancella un video su Windows 11, sostiene che può "portare alla morte" - YouTube ha rimosso i video del canale CyberCPU che spiegavano come installare Windows 11 con account locale, classificandoli erroneamente come contenuti che potrebbero causare "gravi danni fisici o ... Lo riporta msn.com