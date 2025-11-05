Youth League pareggio senza gol per l’Atalanta | col Marsiglia finisce 0-0

Martigues. L’ Atalanta Under 19 non va oltre lo 0-0 nella quarta giornata della fase campionato di Youth League: i nerazzurri hanno pareggiato a reti inviolate sul campo del Marsiglia salendo così a quota 4 punti nel torneo continentale. Partita intensa sin dalle prime battute tra OM e Atalanta, con entrambe le squadre aggressive e che giocano a viso aperto. I francesi sono i primi a rendersi pericolosi con Abdallah, il cui tiro finisce alto senza impensierire Anelli. L’Atalanta, dal canto suo, risponde con Mencaraglia, fermato sul più bello N’Zinga. Al 23’  il Marsiglia sfiora il vantaggio con un sinistro incrociato, mentre sul versante nerazzurro, il colpo di testa di Baldo non inquadra il bersaglio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

