Young Bleed è morto a 51 anni | il figlio annuncia la causa del decesso su Instagram
Young Bleed è morto a 51 anni per aneurisma cerebrale. Il rapper della No Limit Records era ricoverato dopo un collasso: il figlio Ty'Gee smentisce "false narrazioni" sulla salute. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Young Bleed è morto a 51 anni: il figlio annuncia la causa del decesso su Instagram - Il rapper della No Limit Records era ricoverato dopo un collasso: il figlio Ty'Gee smentisce "false ... Da fanpage.it