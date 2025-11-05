Young Bleed è morto a 51 anni | il figlio annuncia la causa del decesso su Instagram

Young Bleed è morto a 51 anni per aneurisma cerebrale. Il rapper della No Limit Records era ricoverato dopo un collasso: il figlio Ty'Gee smentisce "false narrazioni" sulla salute. 🔗 Leggi su Fanpage.it

