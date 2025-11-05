Yildiz è stato proposto da numero 9 in Juve Sporting per qualche minuto, Luciano Spalletti ha parlato così di questa soluzione in conferenza. Un esperimento tattico nato dalla necessità, una duttilità che apre a scenari futuri. Nella sfida pareggiata 1-1 contro lo Sporting Lisbona, la Juventus ha vissuto minuti di apprensione per le condizioni di Dusan Vlahovic, ma ha anche visto il suo gioiello, Kenan Yildiz, agire a sorpresa come punta centrale. A spiegare il retroscena è stato il neo-tecnico bianconero, Luciano Spalletti, in conferenza stampa. Champions League in TV: programma, orari e dove vederla La spiegazione di Spalletti: l’affaticamento di Vlahovi?. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz da numero 9 in Juve Sporting per qualche minuto, è una soluzione che Spalletti potrà riproporre? Cosa ha detto su questa idea tattica per il turco