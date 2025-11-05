Yildiz da numero 9 in Juve Sporting per qualche minuto è una soluzione che Spalletti potrà riproporre? Cosa ha detto su questa idea tattica per il turco
Yildiz è stato proposto da numero 9 in Juve Sporting per qualche minuto, Luciano Spalletti ha parlato così di questa soluzione in conferenza. Un esperimento tattico nato dalla necessità, una duttilità che apre a scenari futuri. Nella sfida pareggiata 1-1 contro lo Sporting Lisbona, la Juventus ha vissuto minuti di apprensione per le condizioni di Dusan Vlahovic, ma ha anche visto il suo gioiello, Kenan Yildiz, agire a sorpresa come punta centrale. A spiegare il retroscena è stato il neo-tecnico bianconero, Luciano Spalletti, in conferenza stampa. Champions League in TV: programma, orari e dove vederla La spiegazione di Spalletti: l’affaticamento di Vlahovi?. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
CLAMOROSO IN CASA JUVE: YILDIZ SALTA LA PRIMA DI SPALLETTI La Juventus ha diramato la lista di convocati per la sfida di Cremona, non il numero dieci assente per infortunio Out anche Kelly: primi problemi per la Juve di Spalletti #Cremones - facebook.com Vai su Facebook
Come valutate la prestazione di #Yildiz? #JuveSCP - X Vai su X
Yildiz torna a trascinare la Juventus: accenderà lui l’attacco bianconero contro lo Sporting. Scelto il suo partner offensivo, ultimissime di formazione - Yildiz giocherà titolare in Juve Sporting: dopo lo stop con la Cremonese, il gioiello turco partirà dall’inizio nel match di Champions League. Scrive juventusnews24.com
Yildiz Juve, il turco torna in gruppo alla vigilia dello Sporting Lisbona! Cosa filtra sul suo impiego in Champions League. Gli aggiornamenti – VIDEO - Yildiz Juve, il turco ha recuperato dopo lo stop di Cremona: si è allenato regolarmente in gruppo e si candida per una maglia da titolare domani (Marco Baridon inviato alla Continassa) – La notizia ch ... Riporta juventusnews24.com
Yildiz Juve, il turco assente con la Cremonese: ecco le novità direttamente dalla Continassa! Le ultimissime in vista della Champions League - Yildiz Juve, non è a disposizione per la sfida di campionato contro la Cremonese, ma i bianconeri contano di riaverlo già in Champions League L’avventura di Luciano Spalletti sulla panchina della Juve ... Si legge su calcionews24.com