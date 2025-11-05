Yadea presenta a Eicma il nuovo scooter elettrico Velax

La casa cinese, per l'ottava volta presente al salone milanese, ha svelato il suo nuovo scooter da 110 km di autonomia. Ci sono poi la Keeness Long-Range Edition e un nuovo ecosistema di ricarica completo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Yadea presenta a Eicma il nuovo scooter elettrico Velax

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Yadea presenta a Eicma il nuovo scooter elettrico Velax - La casa cinese, per l'ottava volta presente al salone milanese, ha svelato il suo nuovo scooter da 110 km di autonomia. Come scrive msn.com

Yadea Velax: il nuovo scooter elettrico cinese presentato a Eicma 2025 - Yadea ha presentato e Eicma 2025 il nuovo scooter elettrico Velax, con ricarica ultraveloce e autonomia fino a 110 km. Scrive quotidianomotori.com

Eicma 2025: Yadea accelera in Europa con la nuova gamma elettrica - Yadea presenta la Velax a EICMA 2025: due batterie rimovibili, ricarica 80% in 20 minuti e fino a 110 km di autonomia. Si legge su msn.com