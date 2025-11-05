Xolo Maridueña entra nel cast della terza stagione di One Piece

Xolo Mariduña salperà nella terza stagione di One Piece. L’attore, noto soprattutto per aver interpretato Miguel Diaz in Cobra Kai e il personaggio principale in Blue Beetle, è stato scritturato per interpretare Portgas D. Ace nella serie fantasy-avventurosa di Netflix dedicata ai pirati. Il personaggio, noto anche come Fire Fist Ace, era il capitano dei Pirati di Spade prima di essere reclutato dai Pirati di Barbabianca. Spesso lo si vede a torso nudo con un grande cappello in testa e un machete alla cintura. Si unisce al recentemente annunciato vincitore del Tony Award Cole Escola, che interpreterà l’assassino Bon Clay nella terza stagione di “One Piece”. 🔗 Leggi su Cinefilos.it