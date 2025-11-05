Xbox Game Pass | Uscite di Novembre 2025 per gli Abbonati
Novembre si presenta come uno dei mesi più intensi per gli abbonati Xbox Game Pass, con una lineup che mescola produzioni gigantesche, sorprese indipendenti e grandi ritorni. Tra atmosfere cupe, sperimentazioni originali e avventure cooperative, il catalogo Microsoft abbraccia giocatori di ogni gusto, preparandosi a un finale d’anno esplosivo. Xbox Game Pass – Gamerbrain.net Call of Duty Black Ops 7 è la punta di diamante del mese. Il protagonista assoluto è Call of Duty Black Ops 7, disponibile dal 14 novembre al lancio su Cloud, Console e PC. Treyarch e Raven Software promettono uno dei capitoli più ambiziosi della saga: Campagna cooperativa evoluta. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
Leggi anche questi approfondimenti
Microsoft ha annunciato i nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass nella prima metà di novembre 2025. - facebook.com Vai su Facebook
Xbox Game Pass perderà cinque giochi a metà novembre, tra cui S.T.A.L.K.E.R. 2 e Frostpuntk - X Vai su X
Xbox Game Pass: Uscite di Novembre 2025 per gli Abbonati - Novembre si presenta come uno dei mesi più intensi per gli abbonati Xbox Game Pass, con una lineup che mescola produzioni gigantesche, sorprese ... Riporta gamerbrain.net
Xbox Game Pass novembre 2025: tutti i nuovi giochi in arrivo e le uscite del mese - Tutti i nuovi giochi Xbox Game Pass di novembre 2025, da Call of Duty Black Ops 7 a Football Manager 26, con le anteprime e le uscite del mese. Scrive icrewplay.com
Xbox Game Pass: in arrivo CoD Black Ops 7, Winter Burrow, Dead Static Drive e altri - Microsoft ha annunciato oggi i titoli in arrivo nel Game Pass Ultimate nelle prossime due settimane, dove la parte del leone la farà Call of Duty: Black Ops 7, accompagnato da altre interessanti uscit ... Come scrive mondoxbox.com