X Factor 2025 terzo live con ospite Tommaso Paradiso le assegnazioni
Le assegnazioni del terzo live di X Factor 2025 a tema anni ’90 e con ospite Tommaso Paradiso. Dopo due serate ad alta intensità, X Factor 2025 torna giovedì 6 novembre, in diretta su Sky e in streaming su NOW, con il terzo Live Show. Questa settimana il palco dell’ X Factor Arena si trasforma in una macchina del tempo: il tema della terza puntata dello show Sky Original prodotto da Fremantle sarà Back to the 90s, un viaggio musicale tra hit immortali e icone di un decennio, gli anni ’90, che ha lasciato il segno nella cultura pop. A guidare la serata, come sempre, Giorgia, pronta a introdurre le esibizioni dei concorrenti e a gestire la tensione tra i giudici Achille Lauro e Jake La Furia, che arrivano a questa puntata con due concorrenti per squadra, e Francesco Gabbani e Paola Iezzi, le cui formazioni sono ancora al completo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
