X Factor 2025 nel terzo live spunta una grande rivale per PierC | come cambiano le quote
Dopo l'eliminazione di Amanda al televoto, riprende il talent di Sky con il terzo live e il super favorito dovrà affrontare l'attacco di Delia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Argomenti simili trattati di recente
X FACTOR (@XFactor_Italia) / Posts / X - X Vai su X
Scopriamo insieme il brano che PAOLA iEZZi ha scelto per rob, per affrontare al meglio il terzo live. Ah, dimenticavamo… anche il colore di capelli! Oggi c’è il Daily di #XF2025 su Sky e NOW - facebook.com Vai su Facebook
X Factor 2025, le assegnazioni dei giudici per il terzo Live - Preparatevi a una serata anni ’90 con cover di U2, Oasis, Michael Jackson, Aerosmtih, Natalie Imbruglia, 4 Non Blondes, Fabrizio De André, Lùnapop ... Da rollingstone.it
X Factor 2025, le pagelle del secondo Live: comunque bello ‘Tale e Quale Show’ - Anche quando nessuno sbaglia, qualcosa non torna: giudici che si autocelebrano, concorrenti che sembrano usciti dal programma di Carlo Conti e un talento vero ogni tanto che salva la baracca. Scrive rollingstone.it
X Factor 2025, il secondo Live: conferme, sorprese, screzi e Amanda eliminata al televoto - Il secondo live di X Factor 2025 finisce con l'eliminazione di Amanda. Si legge su amica.it