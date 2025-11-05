X Factor 2025 Live 3 a tema Back to the 90s | ospite Tommaso Paradiso domani su Sky e in streaming su NOW

X Factor 2025 Live 3 Back to the 90s: accende l’Arena giovedì 6 novembre: una puntata-evento che trasforma il palco in una macchina del tempo tra hit e icone degli anni ’90. Conduce Giorgia, mentre i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi guidano squadre ora ridisegnate dopo due serate ad alta intensità. In programma due manche e scontro finale tra i meno votati per decretare chi lascia la gara. Indice. X Factor 2025 Live 3 Back to the 90s in breve: cosa sapere subito. Ospite: Tommaso Paradiso tra hit radio e nuovo album. X Factor 2025 Live 3 Back to the 90s: le assegnazioni squadra per squadra Achille Lauro. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

