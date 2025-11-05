X di fine carriera Elia Viviani risponde a Vannacci | Ma quale Decima Mas non conosci il ciclismo E l’azzurro ora valuta le vie legali

Che tutte le X del mondo non riportassero sempre a galla la memoria della Decima Mas era già ben noto, anche se forse non a tutti. L’ultimo pseudo-ricordo che aveva fatto esplodere il caso era stato quello della X disegnata con le braccia dal ciclista Elia Viviani, per festeggiare l’oro iridato nell’inseguimento a squadre in quella che – come aveva annunciato – è stata la sua ultima gara in carriera. A distanza di qualche giorno, l’atleta azzurro è tornato sull’accaduto dando la sua spiegazione: «Chi mi conosce e conosce il ciclismo sa perfettamente il significato di quel gesto». Il post di Vannacci: «Un’altra Decima Mas». 🔗 Leggi su Open.online

