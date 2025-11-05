WWF Greenpeace Lipu e Legambiente | Ponte sullo Stretto la Corte dei Conti sostiene le nostre motivazioni

Di WWF Italia con Greenpeace Italia, Legambiente, Lipu La Corte dei Conti ha bocciato mercoledì la delibera CIPESS (n. 412025) relativa al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, negando il visto di legittimità all’opera da 13,5 miliardi di euro. Una decisione che conferma le gravi criticità segnalate dalle associazioni ambientaliste alla magistratura contabile e che tutela le tasse dei cittadini che il governo ha deciso di destinare ad un intervento che non sta in piedi dal punto di vista progettuale, ambientale, economico e procedurale. Le due memorie della Corte dei Conti – Greenpeace Italia, Legambiente, Lipu e WWF Italia, avevano presentato alla Corte dei Conti due dettagliate memorie in cui evidenziavano le molteplici irregolarità del progetto: dalla violazione delle normative europee e nazionali in materia ambientale, all’insostenibilità economica dell’opera, fino alle criticità procedurali che hanno caratterizzato l’intero iter autorizzativo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - WWF, Greenpeace, Lipu e Legambiente: “Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti sostiene le nostre motivazioni”

