WWE | Rivelata la data di scadenza del nuovo contratto di Drew McIntyre

Drew McIntyre ha ufficialmente esteso il suo contratto con la WWE: secondo quanto riportato da Fightful Select e da TheSportster, il nuovo accordo quadriennale firmato nella primavera del 2024 legherà l’ex campione mondiale alla compagnia almeno fino al 2028, con la possibilità di estensione fino a WrestleMania 44. Dettagli sul contratto e salario. Il nuovo contratto garantisce a McIntyre una cifra attorno agli 8 milioni di dollari annui, rendendolo il quinto wrestler più pagato in WWE. “ McIntyre ha firmato un nuovo contratto quadriennale nella primavera 2024; secondo Fightful Select, il contratto non scade prima del 2028, con possibile estensione fino a WrestleMania 44. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Rivelata la data di scadenza del nuovo contratto di Drew McIntyre

