WWE | Ridge Holland senza contratto durante l’infortunio | Rischio di perdere la casa

Ridge Holland ha deciso di parlare, e quello che ha raccontato è davvero devastante. Holland, attualmente infortunato, ha rivelato su Twitter quanto sia grave la sua situazione dopo che la WWE ha scelto di non rinnovargli il contratto, lasciandolo senza stipendio mentre si sta ancora riprendendo da un infortunio serio. Holland ha spiegato di essere fermo da sette mesi, impossibilitato a lavorare, e ora si trova ad affrontare la terribile possibilità di perdere la propria casa: "Non avrei mai pensato di arrivare a non poter pagare il mutuo. Mi sento completamente abbandonato dopo essermi infortunato lavorando per un'altra compagnia su incarico della WWE.

