WWE | Le Fatal Influence trionfano Jacy Jayne firma la vittoria in un acceso 3 vs 3
L’ultimo episodio di NXT, ha ospitato un’intensa sfida 3 contro 3 tra due delle fazioni femminili più chiacchierate del momento. Da una parte The Culling, rappresentate dall’attuale NXT Women’s Champion, Tatum Paxley, e Izzi Dame, unite a Lola Vice. Dall’altra, le Fatal Influence. Un match carico di rivalità e atmosfere sempre più incandescenti nella divisione femminile. Il match si apre con un duro scambio di colpi tra Jacy e Tatum. Quest’ultima risponde con Forearm e Chop, prima di chiamare in causa Lola Vice. Lola prende il controllo con una serie di ginocchiate e colpi all’angolo, ma appena l’arbitro prova a separare le due, Jacy coglie l’occasione e la colpisce con un calcio alla testa, aprendo la strada al tag con Lainey Reid. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Stanotte @TatumPaxley, @izzi_wwe e @lolavicewwe si alleano per sfidare le Fatal Influence in un Six-Woman Tag Team Match tutto da vivere! Non perderti lo show, con commento in italiano, live a partire dalle 2:00 su @discoveryplusIT! #DiscoveryPlus - X Vai su X
