WWE | Chelsea Green punta al doppio titolo nella prossima puntata di Smackdown

Uno dei nomi di punta dello show blu è sicuramente quello di Chelsea Green, che dopo aver conquistato il mixed tag team championship della AAA con Ethan Page ad Alianzas, punta ad un nuovo titolo in WWE. Nella prossima puntata di Smackdown infatti Chelsea è pronta ad affrontare l’italo-giapponese Giulia per lo Womens United States Championship, pronta a riprendersi l’alloro a stelle e strisce e a confermarlo è la WWE stessa con un post ufficiale su Instagram, con la Hot Mess che ha dichiarato di voler diventare doppia campionessa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da?????????CHELSEA GREEN (@chelseaagreen). 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Chelsea Green punta al doppio titolo nella prossima puntata di Smackdown

Argomenti simili trattati di recente

AAA: Ethan Page e Chelsea Green grandi protagonisti a Dia de los Muertos #AEW #DiaDeLosMuertos #EthanPage #ChelseaGreen - facebook.com Vai su Facebook

WWE: Rinnovo a lungo termine, Chelsea Green confermata per altri cinque anni - Sono emersi nuovi dettagli sul rinnovo del contratto di Chelsea Green con la WWE, che rivelano per quanto tempo la compagnia intende tenerla sotto contratto. Come scrive zonawrestling.net

Dettagli dietro le quinte sul futuro di Chelsea Green in WWE - Chelsea Green firma un importante contratto con la WWE fino al 2030, garantendosi un ruolo nella visione a lungo termine dell'azienda. Riporta worldwrestling.it

WWE/AAA: Due canadesi alla conquista del Messico, Chelsea Green e Ethan Page vincono i Mixed Tag Titles - Prima di agosto, pur essendo entrambi canadesi, Chelsea Green e Ethan Page non avevano mai incrociato i loro cammini e non si conoscevano personalmente. Si legge su zonawrestling.net