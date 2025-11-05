Inter News 24 . Le parole dell’attaccante dell’Inter Women. Intervistata nel Matchday Programme di oggi in vista di Inter Kairat Almaty, l’attaccante dell’ Inter Women, Tessa Wullaert, si è raccontata così. SFIDE – « Quando mi preparo per una partita cerco di visualizzare quello che potrebbe accadere in campo, mi concentro e cerco di raccogliere energie positive e allo stesso tempo di rimanere focalizzata sul match. Quello che mi carica quando vado in campo sono i nostri tifosi ». SQUADRA – « Come definirei questa squadra? Un gruppo con tanta voglia di vincere e di crescere e uno spogliatoio sano, in cui ci si aiuta. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Wullaert svela: «Ruberei quella caratteristica da Milinkovic, ecco come definirei questa squadra»