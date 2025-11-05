wta finals errani e paolini affrontano lo spareggio qualificazione contro mertens e kudermetova

Siamo giunti al momento della verità. La quinta giornata delle WTA Finals, competizione in corso di svolgimento a Riad, propone infatti l’ultima sessione di gare per i gironi dedicati a Serena Williams e Martina Navratilova. Il tandem azzurro composto da Sara Errani e Jasmine Paolini si prepara a vivere quello che a tutti gli effetti rappresenta un autentico spareggio qualificazione. Nell’incontro valevole per la terza e conclusiva giornata del girone eliminatorio le campionesse olimpiche affrontano la coppia Veronika KudermetovaElise Mertens con l’unico obiettivo di portare a casa l’intera posta in palio per blindare la qualificazione alle semifinali. 🔗 Leggi su Oasport.it

