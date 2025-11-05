WTA Finals 2025 Rybakina batte Alexandrova e chiude il girone da imbattuta
Elena Rybakina conferma la sua imbattibilità alle WTA Finals 2025. La tennista kazaka ottiene la terza vittoria e chiude il girone a punteggio pieno al primo posto. Un match quello odierno che non aveva assolutamente nessun valore per la classifica, visto che Rybakina si è trovata ad affrontare la russa Ekaterina Alexandrova, che occupava il ruolo di riserva e scesa in campo dopo il ritiro di Madison Keys. La kazaka si è imposta in due set con il punteggio di 6-4 6-4 dopo un’ora e un quarto di gioco. Rybakina deve affrontare subito una palla break nel primo turno di servizio, ma riesce ad annullarla. 🔗 Leggi su Oasport.it
