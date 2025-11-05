WTA Finals 2025 Paolini | Oggi mi è mancato proprio il tennis Errani | Il primo giorno aveva 38.5° di febbre…
Sara Errani e Jasmine Paolini sono state eliminate dal torneo di doppio delle WTA Finals 2025, fermandosi per il secondo anno di fila nella fase a gironi e fallendo quindi l’obiettivo della qualificazione in semifinale a Riad. Fatale la sconfitta odierna per 6-3 6-3 nello scontro diretto decisivo contro la coppia formata dalla belga Elise Mertens e dalla russa Veronika Kudermetova. Peccato soprattutto per le condizioni fisiche di Paolini, frenata dall’influenza sin dal primo giorno di un torneo in cui non ha mai potuto riposare dovendo giocare anche in singolo. “ Il primo giorno aveva 38.5° di febbre un’ora prima di scendere in campo per il doppio, e quella è stata la giornata migliore. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Nonostante l’uscita di scena alle WTA Finals per Errani e Paolini è stata una stagione incredibile Le WTA Finals sono in chiaro in diretta su SuperTennis #WTAFinalsRiyadh - facebook.com Vai su Facebook
Le parole di Jasmine Paolini dopo l’eliminazione in singolare alle WTA Finals raccontano tutta la delusione ma anche la forza di chi non smette di crederci Cuore e coraggio come sempre, Jas ? - X Vai su X
WTA Finals 2025, Paolini: “Oggi mi è mancato proprio il tennis”. Errani: “Il primo giorno aveva 38.5° di febbre…” - Sara Errani e Jasmine Paolini sono state eliminate dal torneo di doppio delle WTA Finals 2025, fermandosi per il secondo anno di fila nella fase a gironi ... oasport.it scrive
Errani/Paolini salutano le WTA Finals: Kudermetova/Mertens eliminano le campionesse olimpiche - Sara Errani e Jasmine Paolini dicono addio alle WTA Finals 2025 di tennis: a Riad, in Arabia Saudita, le azzurre, accreditate della prima testa di serie, ... Come scrive oasport.it
Niente da fare per Paolini ed Errani: le azzurre eliminate dalle Wta Finals a Riad - Kudermetova nell'ultimo match: si chiude così il 2025 in doppio per le azzurre ... Secondo ilfattoquotidiano.it