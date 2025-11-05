WTA Finals 2025 Paolini | Oggi mi è mancato proprio il tennis Errani | Il primo giorno aveva 38.5° di febbre…

Sara Errani e Jasmine Paolini sono state eliminate dal torneo di doppio delle WTA Finals 2025, fermandosi per il secondo anno di fila nella fase a gironi e fallendo quindi l’obiettivo della qualificazione in semifinale a Riad. Fatale la sconfitta odierna per 6-3 6-3 nello scontro diretto decisivo contro la coppia formata dalla belga Elise Mertens e dalla russa Veronika Kudermetova. Peccato soprattutto per le condizioni fisiche di Paolini, frenata dall’influenza sin dal primo giorno di un torneo in cui non ha mai potuto riposare dovendo giocare anche in singolo. “ Il primo giorno aveva 38.5° di febbre un’ora prima di scendere in campo per il doppio, e quella è stata la giornata migliore. 🔗 Leggi su Oasport.it

