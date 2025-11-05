WTA Finals 2025 Paolini-Errani sconfitte da Mertens e Kudermetova | le azzurre eliminate

Ryad, 5 novembre 2025 – Si chiude anzi tempo l’avventura di Jasmine Paolini e Sara Errani alle Wta Finals di Riad (veloce indoor, montepremi 15,5 milioni di dollari), dove mancano l’approdo alla semifinale. La coppia azzurra, testa di serie numero 1, cede con il punteggio di 6-3, 6-3 di fronte alla belga Elise Mertens e alla russa Veronika Kudermetova, numero 4 del seeding, nell’ultimo match del girone. (Fonte Adnkronos) Foto Italia TeamFacebook ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

