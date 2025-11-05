WTA Finals 2025 oggi | orari 5 novembre ordine di gioco tv streaming

Oggi, mercoledì 5 novembre, quinta giornata delle WTA Finals 2025 a Riad, in Arabia Saudita. Sul veloce indoor saudita assisteremo agli incontri dei gruppi in doppio e in singolare. In casa Italia ci chiede quale versione di Jasmine Paolini v edremo in campo. La toscana, condizionata da un virus influenzale, è stata l’ombra di se stessa finora. Si spera che le sensazioni in coppia con Sara Errani s iano diverse, specialmente oggi che ci si gioca il tutto per tutto. Le campionesse olimpiche, infatti, affronteranno una loro vecchia conoscenza del circuito, ovvero il duo formato dalla russa Veronika Kudermetova e dalla belga Elise Mertens. 🔗 Leggi su Oasport.it

