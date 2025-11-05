WRC – Diretta Japan Rally WRC
Evans, Rovanperä e Ogier separati da soli 13 punti: la sfida per il titolo entra nel vivo. Fontana-Arnaboldi sognano il titolo WRC3 Tutto è pronto a Toyota City per il penultimo appuntamento del Campionato del Mondo Rally (WRC), che promette spettacolo e tensione. Saranno 38 gli equipaggi iscritti a questo Rally del Giappone, una gara . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Altri contenuti sullo stesso argomento
Kuracha in Japan - facebook.com Vai su Facebook
Grande successo della tournée della @FilarmoniScala, diretta dal Maestro Myung-Whun Chung. Il ritorno della Scala in Giappone, dopo 17 anni, con sei rappresentazioni ha sottolineato la crescita delle relazioni bilaterali e confermato l'ammirazione del p - X Vai su X