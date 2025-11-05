World of Warcraft la vita incredibile del gamer norvegese Mats Steen noto come Ibelin diventa un film

Sta per trasformarsi in un lungometraggio una storia vera correlata al mondo del celebre videogioco online, con sei attori che sono appena entrati a far parte del cast Ibelin, una storia vera legata al mondo di World of Warcraft, arriverà al cinema. Il film racconta la vita del giocatore Mats Steen, e il titolo fa riferimento al suo avatar nel popolare gioco, chiamato Ibelin Redmoore. Steen era affetto da una malattia muscolare degenerativa nota come distrofia muscolare di Duchenne. Nonostante le difficoltà che questo comportava, ha trascorso gran parte della sua vita giocando a World of Warcraft, dove è diventato un personaggio famoso e parte di una comunità più ampia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - World of Warcraft, la vita incredibile del gamer norvegese Mats Steen (noto come Ibelin) diventa un film

