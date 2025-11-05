WINDTRE e Iliad potrebbero unire le loro forze in Italia

Pare che CK Hutchison (WINDTRE) e Iliad discuteranno di una possibile alleanza nel settore delle telecomunicazioni

Consolidamento Tlc, si prepara la fusione WindTre-Iliad? #INWIT #tim #windtre #Cellnex #illiad #intermonte #mobile #Telco #consolidamentotlc - X Vai su X

Iliad e WINDTRE al lavoro per una fusione? Un'ipotesi sempre più concreta - Iliad e WINDTRE sarebbero in trattative preliminari per una possibile fusione o joint venture, secondo Reuters. Riporta hwupgrade.it

WindTre e Iliad verso la fusione: nasce un nuovo colosso delle telecomunicazioni? - Un semplice “no comment” è bastato ad accendere un vero terremoto nel settore delle telecomunicazioni italiane. Riporta tecnoandroid.it

WindTre-Iliad: prove di intesa per un nuovo polo mobile - Rumors su una possibile fusione tra WindTre e Iliad agitano il settore tlc: il mercato scommette sul consolidamento e il titolo Tim vola in Borsa. Scrive businesspeople.it