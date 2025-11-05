Will & Grace Debra Messing nella bufera | accusa il neo sindaco di New York Zohran Mamdani di essere jihadista

L'attrice è stata pesantemente criticata per aver pubblicato un meme su Instagram in cui attacca il nuovo primo cittadino newyorchese nel giorno delle elezioni. Debra Messing, famosa in tutto il mondo per il ruolo di Grace nella sit-com Will & Grace, è finita al centro di una bufera politica per aver condiviso su Instagram un meme che etichettava il nuovo sindaco di New York Zohran Mamdani come 'jihadista'. Il post è stato pubblicato nel bel mezzo della giornata elettorale e ha scatenato critiche pesanti nei confronti dell'attrice, accusandola di diffondere messaggi pericolosi e utilizzare un linguaggio d'odio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Will & Grace, Debra Messing nella bufera: accusa il neo sindaco di New York Zohran Mamdani di essere jihadista

Contenuti che potrebbero interessarti

E mentre Will, Grace e Spaventapasseri festeggiano, Marika si prepara! Quale costume sceglierà? Sembra proprio che abbia trovato l'abito da strega perfetto per la sua notte di Halloween! Non vediamo l'ora di vederla in azione. Chi è pronto per u - facebook.com Vai su Facebook

"Grace Dominica Macchia" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Shelley Morrison, Rosario di Will & Grace, è morta/ Debra Messing addolorata per… - Shelley Morrison, Rosario di Will & Grace, è morta a Los Angeles: gli attori della serie le dicono addio insieme a Megan Mullally Shelley Morrison è morta, l’irriverente Rosario di Will & Grace, ... Lo riporta ilsussidiario.net

"Will & Grace" va in soffitta per sempre: Debra Messing posta una foto del..."gran finale" - A settembre gli attori del cast di Will and Grace avevano dato l'annuncio ufficiale: "La prossima stagione in arrivo (la terza del revival e undicesima in totale, ndr) sarà anche l’ultima". tgcom24.mediaset.it scrive

Il revival di Will & Grace: Debra Messing smentisce Leslie Jordan - Dopo le rivelazioni di fine anno di Leslie Jordan secondo le quali NBC ha ordinato un revival di Will & Grace, la star Debra Messing ha pubblicato su Twitter un ... Riporta comingsoon.it