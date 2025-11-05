WII WakeMii 1.1 | La Sveglia Più Tranquilla per Wii e GameCube è Ancora Più Completa

Se la sveglia del tuo smartphone ti fa iniziare la giornata con un tonfo di ansia, WakeMii potrebbe essere l’alternativa rilassante che stavi cercando. Nato da un progetto personale per sostituire una sveglia “troppo intensa”,  WakeMii  è un’orologio-sveglia e lettore MP3 per Nintendo Wii che ora, con la versione  1.1, funziona alla grande anche su  GameCube! Ispirato dal bisogno di un risveglio più calmo, WakeMii ti permette di creare un’atmosfera sonora personalizzata. Basta preparare una libreria musicale e lasciare che l’app scelga casualmente la traccia per svegliarti o per segnare lo scorrere delle ore. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

