WhatsApp sbarca finalmente su Apple Watch | come funziona e come si installa

Quante volte dobbiamo rispondere a un messaggio WhatsApp costringendoci a sfilare lo smartphone dalla tasca o dalla borsa, ma le mani sono occupate con la busta della spesa o il guinzaglio del cane. Finalmente Meta, la società di Zuckerberg dietro alla app di messaggistica, ha rilasciato ufficialmente l’applicazione nativa di WhatsApp per Apple Watch. Non soltanto si possono ricevere notifiche sul quadrante dell’orologio, ma è possibile interagire con i messaggi direttamente dal polso. Le funzionalità dell’app. La nuova applicazione permette di leggere per intero i messaggi ricevuti direttamente sullo smartwatch, oltre ad avere accesso alla cronologia completa delle conversazioni. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - WhatsApp sbarca finalmente su Apple Watch: come funziona e come si installa

Scopri altri approfondimenti

WHATSAPP SBARCA FINALMENTE SU APPLE WATCH: ECCO COSA PUOI FARE DAL POLSO ? Dopo anni di attesa e test, è finalmente arrivata l'app ufficiale di WhatsApp per Apple Watch. Non si tratta più solo di ricevere notifiche: ora puoi gestire vere c - facebook.com Vai su Facebook

WhatsApp arriva anche su Apple Watch #WhatsApp #AppleWatch - X Vai su X

Whatsapp ha ora una vera app per Apple Watch: come scaricarla e cosa cambia - Whatsapp debutta su Apple Watch con un’app ufficiale: ecco cosa si può fare, come installarla e i modelli compatibili. Come scrive techprincess.it

Whatsapp arriva su Apple Watch: come installare l'app - Dopo anni di attesa e soluzioni alternative WhatsApp sbarca ufficialmente su Apple Watch. Riporta repubblica.it

WhatsApp sbarca su Apple Watch, ecco la nuova app - Dopo una lunga e attesa fase, WhatsApp ha finalmente debuttato su Apple Watch con un’applicazione nativa che segna un vero e proprio cambiamento di paradigma nell’uso della piattaforma di ... Si legge su theapplelounge.com