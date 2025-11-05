Sulle chat Whatsapp, occhio alla svolta: cambia tutto all’improvviso, la novità entra in vigore dal 2026 Anno dopo anno, nonostante i tanti cambiamenti nel mondo della tecnologia e l’ingresso sulla scena di vari attori e nuovi protagonisti, ci sono delle cose che non cambiano mai e anzi trovano sempre conferma. Whatsapp rimane largamente la chat. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

© Temporeale.info - WhatsApp, da oggi è assolutamente vietato: utenti avvisati