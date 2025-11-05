Wesley Fofana condannato ai servizi sociali | viaggiava oltre i limiti di velocità su una Lamborghini
Il difensore francese del Chelsea è stato condannato a 18 mesi di lavori utili per guida pericolosa. Otto le infrazioni per eccesso di velocità riscontrate dall'inizio dell'anno a oggi. Fofana è stato anche ripreso dalla dashcam di una vettura mentre sfrecciava oltre i limiti al volante della sua Lamborghini Urus. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
45’ | Wesley sbaglia un passaggio in orizzontale e innesca il contropiede del Milan. Fofana, dopo la palla di Bartesaghi, si divora un gol già fatto. Un minuto di recupero #MilanRoma 1-0 #ASRoma - X Vai su X
Milan-#Roma, le formazioni ufficiali: #Nkunku titolare in coppia con #Leao, #Dybala confermato prima punta Per i giallorossi torna Wesley, dietro Dybala, Soulé e Cristante. Nel #Milan confermati Ricci e Fofana al fianco di #Modric https://www.ilnapolista.it/202 - facebook.com Vai su Facebook
Wesley Fofana condannato ai servizi sociali: viaggiava oltre i limiti di velocità su una Lamborghini - Il difensore francese del Chelsea è stato condannato a 18 mesi di lavori utili per guida pericolosa. msn.com scrive
Otto violazioni per eccesso di velocità: Wesley Fofana condannato a 300 ore di servizi sociali - Dopo anni tormentati dagli infortuni, Wesley Fofana sembrava finalmente pronto a rilanciarsi con la maglia del Chelsea. Da tuttomercatoweb.com