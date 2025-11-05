Weet Floor | al Teatro delle Spiagge lo strano dialogo tra un giornalista e un uomo delle pulizie
Scritto dal pluripremiato Fabio Pisano e interpretato da Daniel Dwerryhouse e Federico Giaime Nonnis per la regia di Maria Assunta Calvisi - “Wet Floor” esplora l'impatto delle notizie e dell'informazione nell'era dei social media, la differenza tra informazione e giornalismo, e come una singola. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
