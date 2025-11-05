Weekend di motori su Sky e NOW | F1 in Brasile MotoGP in Portogallo WEC WRC e Lamborghini Super Trofeo

Da giovedì 6 a domenica 9 novembre, quattro giorni di grande spettacolo con Formula 1, Motomondiale, Rally, Endurance e Lamborghini Super Trofeo. Tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW. La Formula 1 torna in pista per il Gran Premio di San Paolo, in programma da giovedì 6 a domenica 9 novembre. L’appuntamento brasiliano sarà in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, oltre che in streaming su NOW. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

