weekend con il vintage fest montevarchi

Arezzo, 5 novembre 2025 – Un fine settimana interamente dedicato al fascino intramontabile del passato: è in arrivo la prima edizione del VINTAGE Fest Montevarchi, l'imperdibile appuntamento organizzato da Ganzo Eventi Culturali che trasformerà lo Spazio Politeama nel paradiso del vintage e del second-hand. L'evento fieristico più atteso per gli amanti della moda sostenibile e del collezionismo, si terrà Sabato 8 e Domenica 9 Novembre, con orario continuato dalle 10:00 alle 19:00, e si candida a diventare un punto di riferimento tra gli eventi vintage in Toscana e in provincia di Arezzo. Il Contenuto del Festival: Moda, Musica e Riuso di Qualità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

