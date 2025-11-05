Weekend a Frosinone e provincia cosa fare sabato 8 e domenica 9 novembre

In Ciociaria vi aspetta un fine settimana ricco di eventi per tutti i gusti, per grandi e bambini. Seguite i nostri consigli!Walklab, emozioni in movimento a FrosinoneAppuntamento il 9 novembre a Frosinone per la Walklab - emozioni in movimento, una camminata a ritmo di musica con brevi esercizi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Approfondisci con queste news

KickOff Anteprima, tutte le anticipazioni su Carrarese-Frosinone e sulla 10^ giornata di Serie B L'appuntamento classico del venerdì sera che anticipa tutti i temi del weekend di Serie B, con particolare attenzione sulla sfida che vede protagonista il Frosinone # - facebook.com Vai su Facebook

Cosa fare a Roma e nel Lazio nel weekend di Ognissanti: dal 31 Ottobre al 2 Novembre - Scopri tutti gli eventi gastronomici, sagre, arte e musica del weekend 31 ottobre–2 novembre 2025 nelle province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo ... Da ilquotidianodellazio.it

Cosa fare in Lombardia nel weekend dell’11, 12 e 13 luglio 2025: sagre, feste e concerti provincia per provincia - Milano, 11 luglio 2025 – Dalla sagra dell’anguria alle sardine del lago, dai casoncelli ai concerti in alta quota: l’11, 12 e 13 luglio la Lombardia si accende di eventi per tutti i gusti. Secondo ilgiorno.it

Cosa fare in Lombardia nel weekend del 25, 26 e 27 luglio: i principali eventi provincia per provincia - Milano, 25 luglio 2025 – È il momento delle sagre tradizionali, delle feste gastronomiche e di tanti eventi da non lasciarsi sfuggire. Scrive ilgiorno.it