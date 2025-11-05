Oltre alla lotta in Hypercar, la 8h del Bahrain valida per il FIA World Endurance Championship assegnerà il titolo LMGT3. La Porsche n. 92 Manthey sfida la Ferrari n. 21 VISTA AF Corse, in lotta resta matematicamente anche la Chevrolet Corvette n. 81 TF Sport. Porsche ha primeggiato a Le Mans e di fatto da giugno ha sempre tenuto il controllo della classifica generale. Ryan Hardwick e Richard Lietz si presentano insieme al nostro Riccardo Pera in vetta con 105 punti contro i 94p della Ferrari di Alessio RoveraFrançois HeriauSimon Mann. La Corvette invece ha 81 punti all’attivo, l’auto americana di Rui AndradeTom van RompuyCharlie Eastwood è rimasta in contesa per il successo finale grazie all’affermazione nella recente 6h del Fuji. 🔗 Leggi su Oasport.it

WEC, non solo Hypercar. Il duello Porsche vs Ferrari continua in GT