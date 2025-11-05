Webcam negli appartamenti dati in affitto | chiesti i domiciliari per il 56enne indagato

Ilpescara.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiesti dalla procura gli arresti domiciliari per il 56enne aquilano proprietario di diversi appartamenti di un condominio, accusato di aver installato microcamere negli alloggi dati in affitto a studenti, studentesse e allievi della scuola di ispettori e sovrintendenti della guardia di finanza. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

