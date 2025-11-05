Webcam negli appartamenti dati in affitto | chiesti i domiciliari per il 56enne indagato
Chiesti dalla procura gli arresti domiciliari per il 56enne aquilano proprietario di diversi appartamenti di un condominio, accusato di aver installato microcamere negli alloggi dati in affitto a studenti, studentesse e allievi della scuola di ispettori e sovrintendenti della guardia di finanza. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
