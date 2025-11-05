Golden State doma i Phoenix Suns 118–107 al Chase Center e resta perfetta in casa. Gara a strappi: vantaggio largo costruito nel primo tempo, fiammata Suns nel quarto periodo, gestione finale dei Warriors senza panico. La chiave: second unit e triple. Panchina d’oro: 63 punti complessivi dai “non titolari”, con Moses Moody mattatore da 24 punti (5 triple). Impatti preziosi anche di Brandin Podziemski (13) e Buddy Hield (12).. Perimetro che brucia: 19 triple realizzate da Golden State, ritmo e spaziature perfette nei primi 24’, quando i padroni di casa toccano il +24 e chiudono l’intervallo sul 68–49. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Warriors–Suns 118–107: la panchina spacca la partita, Curry dirige, Booker non basta