Warriors–Suns 118–107 | la panchina spacca la partita Curry dirige Booker non basta
Golden State doma i Phoenix Suns 118–107 al Chase Center e resta perfetta in casa. Gara a strappi: vantaggio largo costruito nel primo tempo, fiammata Suns nel quarto periodo, gestione finale dei Warriors senza panico. La chiave: second unit e triple. Panchina d’oro: 63 punti complessivi dai “non titolari”, con Moses Moody mattatore da 24 punti (5 triple). Impatti preziosi anche di Brandin Podziemski (13) e Buddy Hield (12).. Perimetro che brucia: 19 triple realizzate da Golden State, ritmo e spaziature perfette nei primi 24’, quando i padroni di casa toccano il +24 e chiudono l’intervallo sul 68–49. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
