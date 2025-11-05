Walter Mazzarri torna in Serie A: squadra ideale per il suo iconico 3-4-2-1 Contratto di 6 mesi"> Walter Mazzarri è un allenatore che ha avuto difficoltà negli ultimi anni, ma potrebbe tornare in panchina. Walter Mazzarri ha tratto una lezione importante dalla sua ultima esperienza sulla panchina del Napoli: non accetterà mai più di guidare una squadra “in corsa”, senza aver avuto il tempo di costruirla secondo le proprie idee. Il ritorno in azzurro, nel difficile periodo post-scudetto, lo ha profondamente segnato. Quel breve incarico, terminato con l’esonero, è stato per lui un momento di riflessione: l’affetto e il legame emotivo non bastano per affrontare sfide così complesse, soprattutto se mancano le condizioni giuste per lavorare. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Walter Mazzarri torna in Serie A: squadra ideale per il suo iconico 3-4-2-1 | Contratto di 6 mesi